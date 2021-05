Covid-19: Portugal com uma morte e 330 novos casos nas últimas 24 horas

Portugal registou este domingo uma morte atribuída à covid-19, 330 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e um aumento no número de internamentos em enfermria e cuidados intensivos, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim da DGS, estão hoje internados em enfermaria 311 doentes, mais 9 em relação a sábado, e 85 em unidades de cuidados intensivos (mais um).

A morte registada nas últimas 24 horas ocorreu na região do Algarve

Relativamente ao número de novos casos, os valores de hoje são semelhantes aos registados nas últimas semanas, com oscilações diárias.

Desde o início da pandemia Portugal já contabilizou 837.277 casos confirmados e 16.977 óbitos.

Há 23.579 casos ativos, mais 85 em relação a sábado, e o número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde também diminuiu em 97, totalizando agora 23.909.

Os dados revelam também que 244 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 796.721 o número total desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

De acordo com os mais recentes dados da DGS, Portugal tem atualmente 3.303.560 pessoas vacinadas contra a covid-19, das quais 870.552 já estão imunizadas com as duas doses.

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 é atualmente de 0,98 e a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias é agora de 66,9.

Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 76 novas infeções, contabilizando-se até agora 316.579 casos e 7.193 mortos.

A região Norte tem 160 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 336.394 casos de infeção e 5.340 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 37 casos, acumulando-se 118.777 infeções e 3.015 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais cinco casos, totalizando 29.795 infeções e 971 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 14 novos casos, acumulando-se 21.701 infeções e 359 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou 24 casos, contabilizando 9.252 infeções e 68 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 14 novos casos e contabilizam 4.779 casos e 31 mortos desde o início da pandemia, segundo a DGS.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 379.924 homens e 457.037 mulheres, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 316 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.916 eram homens e 8.061 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de mortes, 11.170 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.615 com idades entre os 70 e os 79 anos, e 1.521 tinham entre os 60 e os 69 anos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.194.716 mortos no mundo, resultantes de mais de 152 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.