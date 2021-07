Pelé deseja rápidas melhoras ao Papa Francisco após cirurgia aos intestinos

Pelé, considerado um dos melhores futebolistas de todos os tempos, desejou esta segunda-feira ao Papa Francisco uma recuperação rápida após a intervenção cirúrgica a que este foi sujeito aos intestinos.

"Tenho um carinho especial por si. Desejo-lhe rápidas melhoras e espero que possamos encontrar-nos um dia, pessoalmente. Será um dia muito feliz para mim", disse o lendário atacante do Santos e da seleção brasileira na sua conta do Instagram.

O tricampeão mundial pela seleção brasileira, de 80 anos, acompanhou a mensagem com uma fotografia do Sumo Pontífice a segurar uma camisola da seleção brasileira assinada pelo próprio Pelé, que lhe foi oferecida pela então presidente do país, Dilma Rousseff, em 2014.

O Papa, de 84 anos, grande apreciador de futebol, está internado na Policlínica Gemelli, em Roma, enquanto recupera da operação realizada no domingo devido a uma "estenose diverticular", doença de cólon que afeta principalmente os idosos.

De acordo com o último boletim médico, o Papa encontra-se "em boas condições gerais, consciente e a respirar por si próprio".