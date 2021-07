Autotestes à Covid-19 vendidos nos supermercados: Governo e as medidas de combate à pandemia, ao minuto

A situação da pandemia em Portugal continental "continua a degradar-se", com a incidência de novos casos de infeção por 100 mil habitantes a atingir os 346,5, afirmou esta quinta-feira a ministra da Presidência.





"Quando olhamos para a situação do nosso país na matriz de risco, vemos que a situação continua a degradar-se. Temos hoje no continente uma incidência [de novos casos de infeção] de 346,5 por 100 mil habitantes e um ritmo de transmissão (Rt) [do vírus] de 1,15", adiantou Mariana Vieira da Silva, após o Conselho de Ministros.Segundo a governante, este valor do índice de transmissibilidade (Rt) é mais baixo do que o registado na semana passada, "parecendo verificar-se alguma diminuição da velocidade de crescimento" de novos casos de infeção."Em qualquer caso, a incidência ainda é muito elevada, estando a situação do país ainda na zona vermelha na matriz de risco" da pandemia, referiu a ministra em conferência de imprensa.Lembrando que há reunião de peritos no Infarmed no próximo dia 27, a ministra afirmou que além da apresentação do estado de cada concelho, "não tomaremos nenhuma outra decisão, aguardando os resultados" dessa reunião. Nessa data, haverá um novo rol de medidas, tendo em conta o número de pessoas vacinadas em Portugal, esclareceu a ministra."O Governo aprovou hoje um decreto-lei que permite a venda dos autotestes nos supermercados", indicou a ministra na conferência de imprensa após o final da reunião de Conselho de Ministros.De acordo com a governante, a medida permitirá reforçar a identificação de casos positivos de covid-19, numa altura em que Portugal se mantém na zona vermelha da matriz de risco e a situação epidemiológica continua a preocupar o executivo."Continuamos naquilo que nas últimas semanas aqui tenho chamado a atenção que é uma corrida contra o tempo entre o processo de vacinação que se vai diariamente alargando e a evolução da pandemia", sublinhou Mariana Vieira da Silva, afirmando que se impõe, por isso, "uma insistência no processo de testagem, de identificação de positivos e do seu isolamento"."Não estamos no momento de levantar restrições", disse Mariana Vieira da Silva. As medidas de apresentação do certificado digital e do teste à covid-19 em restaurantes e hotéis precisa de ser "estabilizada" para medir a eficácia: são 90 os concelhos com a restrição de apresentar teste à covid-19 ou certificado digital nos restaurantes.Os conselhos em alerta são Águeda, Alcoutim, Aljustrel, Amarante, Anadia, Cadaval, Caldas da Rainha, Castelo de Paiva, Estarreja, Fafe, Felgueiras, Guarda, Marco de Canaveses, Marinha Grande, Mogadouro, Montemor-o-Velho, Murtosa, Ourém, Ovar, Paços de Ferreira, Penafiel, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Serpa, Valpaços, Viana do Castelo, Vila do Conde, Vila Real, Vila Viçosa, Vizela.