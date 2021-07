Concelhos com regras mais apertadas são agora 116: saiba quais

O agravamento e a dispersão da pandemia leva a que o número de concelhos em risco muito elevado tenha aumentado de 47 para 61 face à quinta-feira passada, enquanto os municípios em risco elevado subiram de 43 para 55. Assim, são 116 os concelhos que ficam sujeitos a regras específicas, incluindo o recolher às 23:00 e o teletrabalho obrigatório. Há ainda 29 em situação de alerta.





Na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência, começou por dizer que é hoje claro que o nível de transmissão é menor do que foi nas últimas semanas. Em qualquer caso, o nível de incidência é maior.Albergaria-a-VelhaAlbufeiraAlcocheteAlenquerAljustrelAlmadaAmadoraArraiolosAveiroAzambujaBarreiroBatalhaBenaventeCascaisEspinhoFaroGondomarÍlhavoLagoaLagosLisboaLouléLouresLourinhãLousadaMafraMaiaMatosinhosMiraMoitaMontijoNazaréOdivelasOeirasOlhãoOliveira do BairroPalmelaParedesPedrógão GrandePenichePortimãoPortoPóvoa de VarzimSanto TirsoSão Brás de AlportelSeixalSesimbraSetúbalSilvesSinesSintraSobral de Monte AgraçoTaviraVagosValongoVila do BispoVila Franca de XiraVila Nova de FamalicãoVila Nova de GaiaVila Real de Santo AntónioViseuÁguedaAlcobaçaAlcoutimAmaranteAnadiaArruda dos VinhosAvisBarcelosBombarralBragaCadavalCaldas da RainhaCantanhedeCartaxoCastelo de PaivaCastro MarimChavesCoimbraConstânciaElvasEstarrejaFafeFelgueirasFigueira da FozGuardaGuimarãesLeiriaMarco de CanavesesMarinha GrandeMogadouroMontemor-o-NovoMontemor-o-VelhoMurtosaÓbidosOurémOvarPaços de FerreiraParedes de CouraPenafielPorto de MósRio MaiorSalvaterra de MagosSanta Maria da FeiraSantarémSantiago do CacémSão João da MadeiraSerpaTorres VedrasTrofaValpaçosViana do CasteloVila do CondeVila RealVila ViçosaVizela