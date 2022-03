Pelo menos seis mortos após carro a alta velocidade atropelar multidão na Bélgica

Pelo menos seis pessoas morreram e 10 ficaram gravemente feridas este domingo após um carro ter atropelado uma multidão durante as celebrações de Carnaval em Strepy-Bracquegnies, uma vila na província de Hainaut, a 48 quilómetros de Bruxelas, na Bélgica, avançou a RTL INFO.O veículo, que estava em fuga da polícia, atingiu uma "pick-up" que transportava pessoas, além das que circulavam a pé.O presidente da câmara da cidade, Jacques Gobert, disse, em declarações, que o carro "seguia em alta velocidade", provocando a morte de várias pessoas.O apresentador da RTL, Fabrice Collignon, que estava a participou nesta celebração, relatou que iam "de casa em casa (...), numa longa linha reta, e havia mais ou menos 150 pessoas"."Ouvimos um barulho enorme vindo de trás da empresa e o carro literalmente bateu no grupo de pessoas", salientou Fabrice, acrecentado que foi uma cena que eu nunca pensou ver na vida. "O carro acelerou e na hora de perceber que era algo que estava acontecendo, todos estavam no chão, (...) as pessoas estavam a gritar", contou o apresentado.