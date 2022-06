Personalidades que desenvolvem desporto em zonas rurais com testemunhos em livro

Um livro que reúne testemunhos e histórias de vida de personalidades que se dedicam a desenvolver o desporto em zonas rurais e suburbanas, coordenado pelo Politécnico de Leiria, foi lançado este mês, anunciou esta segunda-feira esta instituição.

A obra, intitulada "Handbook For Sport Clubs On The Move", revela experiências e histórias de diferentes figuras do desporto de sete países europeus envolvidos no projeto Erasmus + "Villages on the Move Go" e explica de que modo é possível criar e desenvolver um clube desportivo através da educação de mais treinadores, captação de mais voluntários, organização de eventos e competições, cooperação com a comunidade, conexão com o turismo e resiliência, lê-se numa nota de imprensa.

Segundo o Politécnico de Leiria, um dos parceiros do projeto, através das escolas superiores de Educação e Ciências Sociais (ESECS) e de Tecnologia e Gestão (ESTG), "o livro reúne testemunhos e histórias de vida de personalidades que se dedicam ao voluntariado no desporto e à promoção de um estilo de vida ativo em zonas rurais e suburbanas, nomeadamente na região Centro de Portugal, e dos restantes países parceiros: Finlândia, Bélgica, Lituânia, Eslovénia, Chipre, Hungria".

No que respeita às personalidades portuguesas retratadas no livro contam-se Ticha Penicheiro, atleta de basquetebol, e nove figuras do desporto da região Centro do país: Miguel André (Murillo´s Surf & Bodyboard Academy), José Artur (Núcleo de Espeleologia de Leiria), Carlos Carmino (Leiria Marcha Atlética Clube), Clara Leão (Escola de Dança Clara Leão), Isabel Monteiro (Clube de Orientação do Centro), Manuel Sousa (Associação Portuguesa de Deficientes de Leiria), Carlos Vieira (conhecido "bombeiro ciclista" que morreu em 2020, que pertenceu à União de Ciclismo de Leiria); Marisa Barroso (professora do Politécnico de Leiria e responsável pelo evento "All Dance") e Sara Brito (Clube de Atletismo da Barreira).

Citado na nota de imprensa, o professor da ESECS José Amoroso explicou que "o livro apresenta dezenas de estudos de caso e entrevistas realizadas a cerca de 40 figuras do desporto, de diferentes modalidades, oriundas dos sete países pertencentes ao projeto".

"São pessoas entusiastas do desporto, que apoiam e promovem a atividade física junto da população, nomeadamente através de trabalho voluntário", adiantou José Amoroso, que assegurou a coordenação do livro com a professora Paula Simões, da ESTG.

O livro está disponível para consulta em https://iconline.ipleiria.pt/handle/10400.8/7227.

O projeto Erasmus + "Villages on the Move Go" pretende "trazer para o debate público diferentes soluções e formas de incentivar a prática de desporto e informar os cidadãos, especialmente nas áreas rurais mais remotas e isoladas da Europa".

No âmbito desta iniciativa, "parceiros, clubes desportivos e representantes de serviços públicos partilham e aprendem em conjunto sobre boas práticas que promovem a inclusão social e a igualdade de oportunidades no desporto".

Este projeto começou em 2019 e termina esta semana.