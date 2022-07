‘Futebol é o Momento’ na Sport TV+

O Footlab, em Carnaxide, recebeu ontem o evento de apresentação do novo programa da Sport TV+. “O Futebol é Momento’ arranca a 28 de julho e vai contar com apresentação de Cláudia Lopes e com Pedro Ribeiro, Nuno Gomes e Pedro Barbosa no painel de comentadores. O quarteto, que se celebrizou na TVI 24, volta a juntar-se na cadeia desportiva para um programa que pretende “discutir o futebol de forma saudável e bem-humorada”.

No lançamento, o CEO da Sport TV, Nuno Ferreira Pires, frisou que a nova aposta vai provar que “também é possível ter audiência, com um formato de debate positivo” e revelou que o programa também fará uso do arquivo que a cadeia reuniu ao longo de quase 24 anos de transmissão da Liga portuguesa. Pedro Ribeiro, que regressa à estação onde esteve durante nove anos, realçou que “é urgente falar de futebol sem fanatismo e clubismos” e prometeu boa disposição para o programa de emissão semanal.