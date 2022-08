De viagem? Não se esqueça destes gadgets

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Perfeita para viagens radicais, esta câmera resiste a movimentos bruscos e solavancos. Com apenas 700g, é envolvida em tecido Kevlar, resistente a temperaturas extremas, poeira e água. Tem também resolução de imagem e vídeo 4K, com uma lente fixa de zoom digital e foco automático.Leia aqui o artigo na 'Must'.