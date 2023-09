Semana Europeia do Desporto quer superar os 2,5 milhões de participantes

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) pretende superar os 2,5 milhões de participantes na nona edição Semana Europeia do Desporto, entre sábado e 30 de setembro, afirmou esta terça-feira o presidente Vítor Pataco.

"Espero que consigamos ultrapassar o que tem sido um progressivo envolvimento da população portuguesa. São mais de duas mil atividades, em mais de 170 municípios. No ano passado tivemos mais de 2,5 milhões de pessoas e a nossa expectativa é que esta edição dê um passo adicional no sentido de tornar a atividade física habitual", explicou o responsável.

A partir de sábado, esta iniciativa vai estender-se pelo país, através de ações de promoção de atividades físicas, com dias dedicados à bicicleta, aos desportos náuticos, urbanos, sénior, ao desporto em casa e na escola, entre outras permanentes, em ginásios e de promoção da mobilidade ativa e ciclável.

Viana do Castelo, cidade europeia do desporto de 2023, vai acolher as cerimónias de abertura e encerramento da iniciativa que volta a apostar no 'slogan' #beactive, contando, na sua promoção, com cerca de 30 embaixadores, entre os quais os medalhados olímpicos Francis Obikwelu, Emanuel Silva e Nuno Delgado.

"A semana europeia do desporto tem contrariado a imagem não muito positiva de Portugal do ponto de vista da sua população fisicamente ativa, nos quais o país tem números preocupantes. O nosso objetivo é fazer com que as pessoas possam fazer destas uma atividade permanente", concluiu Vítor Pataco.