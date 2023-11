Medidas de apoio pós-carreira para atletas aprovadas em votação na especialidade

As medidas de apoio pós-carreira para atletas olímpicos, paralímpicos ou de alto rendimento foram aprovadas esta quinta-feira por unanimidade em votação na especialidade na AR, com a inclusão do termo surdolímpicos na proposta. O texto segue para votação final global em plenário.Os atletas com estatuto de alto rendimento durante cinco anos vão beneficiar do regime especial de acesso ao ensino superior, enquanto os antigos desportistas que tenham estado pelo menos seis anos nos projetos olímpico ou paralímpico vão ter direito a uma subvenção temporária de reintegração igual ao melhor nível atingido nestes projetos, consoante o período que o integrou.

Atualmente, um medalhado olímpico ou paralímpico tem, enquanto praticante, uma bolsa mensal de 1.750 euros. Com esta medida, pode receber a "subvenção mensal correspondente a um mês por cada semestre, até ao limite de 36 meses", ou seja, se esteve oito anos integrado pode receber 16 vezes este montante.

Tal como os valores das bolsas de preparação olímpica e paralímpica, o período de vigência da subvenção de reintegração reduz para os classificados até ao oitavo lugar em Jogos Olímpicos e Paralímpicos, para "um mês por cada semestre [de integração no projeto olímpico], até ao limite de 24 meses", e para os restantes, com "um mês por cada semestre, até ao limite de 16 meses".