300 mil pessoas confinadas na Austrália: tudo começou num isqueiro

As autoridades australianas ordenaram o confinamento de mais de 300 mil pessoas na cidade de Melbourne, no estado de Victoria, depois de um surto de covid-19 que teve origem num hotel... por causa de um isqueiro, depois de um grupo de trabalhadores ter partilhado o objeto para acender cigarros.



E a ordem de confinamento foi imposta em várias zonas da cidade após os números de infetados por covid-19 terem disparado durante a última semana, com cerca de 70 novos casos diários, tantos quanto os registados em março. Mais de 300 mil pessoas ficam assim com restrições de circulação até dia 29 e só podem sair de casa para fazer compras, ir ao médico, trabalhar ou fazer desporto, tudo isto com fronteiras entre bairros sob vigilância permanente.



O primeiro-ministro do estado de Victoria, admite a possibilidade de cercar toda a cidade. "Se todos fizermos a nossa parte nas próximas quatro semanas podemos recuperar o controlo da transmissão do vírus. E se não fecharmos agora estes bairros vamos ter de fechar todos os outros", explicou o governante.



Recorde-se que desde o início da pandemia e mesmo com a proximidade à China, onde foi detetado o primeiro caso de covid-19, em dezembro, a Austrália registou menos de 8 mil casos positivos e 104 mortes.