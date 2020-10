800 professores em falta iam receber salários entre 555 e 750 euros

Pelo menos 800 professores que ainda faltam nas escolas recusaram a colocação porque iriam receber entre 555 e 750 euros líquidos para darem, por semana, entre oito a 14 horas de aulas. A essas aulas, explica o Público desta terça-feira, juntam-se as outras destinadas a acompanhar alunos e reuniões e tarefas incluídas na componente não letiva - perfazendo um horário de 35 horas semanais.





"Para muitos professores é mais vantajoso financeiramente, e também a nível familiar, estar a trabalhar perto de casa num emprego não especializado do que aceitar uma colocação a quilómetros da sua residência, afastando-se da sua família e tendo despesas muitas vezes incomportáveis com o vencimento que auferem", defendeu, em comunicado, um grupo de professores que é esta terça-feira ouvido no Parlamento. A audição pela comissão parlamentar da Educação, enquadrada nos procedimentos de apreciação de uma petição com mais de 4700 assinaturas, visa a alteração da regulamentação que gere os concursos de colocação dos professores.