A dúvida que inquieta a imprensa internacional: onde está Vladimir Putin?

A Rússia já superou a China em número de casos de infetados pelo novo coronavírus; o país, que tem 144 milhões de habitantes, contabiliza mais de 93 mil casos e é o 8.º do mundo com mais infetados. Em Moscovo vigora o confinamento geral e um sistema de controlo dos movimentos das pessoas, medidas que vão estender-se a outras 21 regiões, que à partida têm um atraso de duas ou três semanas relativamente à capital no que às taxas de infeção diz respeito.





Mas a pergunta que nesta altura se faz em Moscovo, com eco na imprensa internacional, é onde está Vladimir Putin? Não se encontra no Kremlin - aliás, deixou de lá ir em 2013, por causa do congestionamento que a sua comitiva causava no trânsito -, nem está escondido num bunker com medo do vírus, garantem os que lhe são mais próximos.Conta o jornal espanhol 'El Mundo' que o presidente russo está em Novo Ogariovo, um palacete do século XIX, uma espécie de residência oficial suburbana, onde até tem uma réplica do seu escritório.Putin reduziu ao máximo os contactos pessoais e governa por teleconferência. Segundo dizem, o presidente russo não tem telemóvel nem email, mas adaptou-se bem às webcam.Fala com governantes, responsáveis minicipais, médicos e demais envolvidos no combate à pandemia e as suas reuniões até são amplamente difundidas pelas televisões russas...