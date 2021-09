A homenagem dos filhos de Jorge Sampaio: «O nosso pai foi popular sem ser populista»

A primeira palavra da cerimónia fúnebre de Jorge Sampaio, que se realiza este domingo no Mosteiro dos Jerónimos, foi reservada à família. Num adeus emocionado, André e Vera Sampaio, filhos do antigo Presidente da República, lembraram o pai como "um homem bom, atento e disponível". "O nosso pai foi popular sem ser populista. Foi estadista e cidadão comum. Foi amado sem gostar de ser venerado. Foi muitas vezes discreto mas esteve sempre presente. Foi atento, próximo e disponível. Foi lutador e pacificador. Valorizava a convergência mas também os momentos de divergência. Foi um homem justo, corajoso mas sem medo de chorar", lembra André.





Depois da cerimónia arrancar com o discurso de tomada de posse de Jorge Sampaio como Presidente da República em 1996 — "ouvirei os portugueses, ouvirei todos mas os excluídos remetidos tantas vezes ao estatutos de dispensados. Não há portugueses dispensados" —, Vera lembra como "na sua pessoa não havia discordância entre o político e o pai, que desprezava "a arrogância e cultivava a humildade".O cortejo fúnebre do antigo Presidente da República Jorge Sampaio chegou ao Mosteiro dos Jerónimos às 10:35 e foi aplaudido por centenas de pessoas, que permanecem no exterior para assistir ao funeral através de um ecrã gigante.O primeiro-ministro, António Costa, chegou ao Mosteiro dos Jerónimos pelas 10:19, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, dois minutos depois, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, cerca das 10:24.O cortejo fúnebre de Jorge Sampaio, que tinha saído cerca das 10:00 do antigo picadeiro real, aproximou-se do Mosteiro dos Jerónimos, onde decorre uma cerimónia evocativa, e foi aplaudido por centenas de pessoas.Rosas brancas adornam a charrete da GNR que transportava a urna, coberta pela bandeira nacional, e puxada por quatro cavalos brancos, num cortejo escoltado pela Guarda de Honra da GNR a cavalo.Batedores da PSP, a Guarda de Honra da GNR, uma viatura também da GNR transportando as insígnias do antigo chefe de Estado e uma outra viatura transportando a família compuseram o cortejo.À chegada ao mosteiro, a urna foi retirada por cadetes dos três ramos das Forças Armadas e recebeu novamente aplausos dos populares, desta vez mais longo e intenso.O antigo chefe de Estado recebeu honras de Estado pelo batalhão com banda e fanfarra da GNR, as três insígnias foram transportadas por três oficiais das Forças Armadas.A mulher de Jorge Sampaio, Maria José Ritta, e os filhos, André e Vera, juntaram-se ao Presidente da República, presidente do parlamento e primeiro-ministro enquanto o batalhão da GNR tocou a marcha fúnebre.Iniciada a cerimónia, no exterior, a grande maioria das pessoas que aplaudiu a chegada do cortejo fúnebre aos Jerónimos continuou, apoiada nas barreiras de segurança, em silêncio, a ver a transmissão do funeral no ecrã gigante instalado perto da entrada do mosteiro.Na cerimónia também estão presentes o rei de Espanha, Filipe VI, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, os antigos Presidentes da República António Ramalho Eanes e Aníbal Cavaco Silva, o vice-Presidente de Angola, Bornito de Sousa, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, assim como os líderes dos partidos com representação no parlamento português.Os antigos primeiros-ministros José Sócrates e Pedro Passos Coelho também estão entre os convidados para a cerimónia fúnebre.Jorge Sampaio, antigo secretário-geral do PS (1989/1992) e Presidente da República (1996/2006), morreu na sexta-feira aos 81 anos, no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, Oeiras, onde estava internado desde 27 de agosto, na sequência de dificuldades respiratórias.O Governo decretou três dias de luto nacional, entre sábado e segunda-feira, pela morte do antigo Presidente da República e cerimónias fúnebres de Estado.