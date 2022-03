A influencer russa que é vizinha de Putin e é contra a guerra

"Nós não queremos guerra!", escreveu, em letras maiúsculas, a influencer Elena Perminova aos seus mais de 2,4 milhões de seguidores no Instagram. Na legenda da foto, que era apenas um fundo negro, acrescentou "tão assustador", com o emoji do coração partido. Ela está em todos os eventos de moda importantes e pertence ao grupo de "czarinas" russas que ocupa as front row dos desfiles dos maiores designers. Elena Perminova tem 35 anos, é casada com Alexander Lebedev, de 62, um dos homens mais ricos da Rússia e ex-oficial do KGB. Poderosa it girl, marca tendências, não só por ser bonita, ter umas pernas intermináveis e um estilo eclético, mas pela sua história de vida ser um autêntico conto de fadas dos tempos modernos. Leia o artigo completo na 'Sábado'.