«A luta continua»: Rui Pinto faz primeira publicação após sair das instalações da Polícia Judiciária

"A luta continua, porque volvidos quase 2 anos, Portugal continua um paraíso para a grande corrupção e para o branqueamento de capitais". Pode ler-se no primeiro tweet do pirata informático Rui Pinto após ter abandonado as instalações da Polícia Judiciária.





tem "a obrigatoriedade de se apresentar semanalmente à PJ".







Um bem-haja a todos aqueles que desde a primeira hora demonstraram o seu apoio e solidariedade.

Finalmente esta árdua e longa “travessia do deserto” chegou ao fim. — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) August 11, 2020

O hacker agradece ainda a "todos aqueles que desta a primeira hora demonstraram o seu apoio e solidariedade". "Finalmente esta árdua e longa 'travessia do deserto' chegou ao fim", afirma ainda o pirata.Rui Pinto deixa ainda uma frase de ordem e diz que "Portugal tem de mudar". Apesar de ter abandonado as instalações da PJ, o pirata informático