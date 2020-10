A mosca na cabeça de Pence que dominou o debate com Kamala nos EUA

O debate desta quarta-feira entre os candidatos a vice-presidente dos EUA ficou marcado pela falta de interrupções, por ataques medidos, por pouco debate e mais apresentação de ideias. E por uma mosca, que pousou no cabelo de Mike Pence, vice-presidente de Donald Trump, e aí assistiu até ao final ao confronto com Kamala Harris, candidata a vice-presidente de Joe Biden.

O humor e a sátira foram usados para fazer metáforas com a mosca, e a rede social Twitter viu nascer uma nova tendência, "#PenceFly" e a criação de vários novos perfis para o inseto.

i really did that pic.twitter.com/p5mTvt4gSz — Mike Pence's Fly ?‍ (@MikePenceFly___) October 8, 2020

Uma conta, com o mesmo nome e criada momentos após do debate, juntou quase 100 mil seguidores no Twitter, com vídeos e fotografias da mosca em redor da cabeça de Mike Pence.

Durante hora e meia de debate, moderado pela jornalista do USA Today Susan Page, Pence interrompeu Harris algumas vezes, levando-a a reclamar que ele a deixasse acabar de falar. No entanto, o tom da discussão foi bastante menos acintoso que o debate que opôs os candidatos à Casa Branca, Donald Trump e Joe Biden, em 29 de setembro.

Os próximos debates entre Biden e Trump são a 15 e 22 de outubro. Apesar da doença do Presidente, nenhum foi desmarcado.