A poderosa mensagem de Olena Zelenska, primeira-dama da Ucrânia

É arquiteta, foi guionista, e é um dos rostos ativistas pelos direitos das mulheres e das crianças. Olena Zelenska, nascida no sudoeste da Ucrânia, em Kryvyi Riha, tem 44 anos e é casada com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, desde 2003. Durante as últimas semanas, tem sido um pilar forte ao lado do marido, que se recusa a sair do país e a abandonar os seus cidadãos. Leia o artigo na 'Máxima'.