«A Prozis não precisa de Portugal»: empresário reage às críticas após assumir ser contra o aborto

O fundador da Prozis, Miguel Milhão, expressou no passado domingo a sua opinião e apoio sobre a anulação do direito ao aborto nos Estados Unidos. Esta reação tornou-se polémica nas redes sociais e fez com que influencers e famosos deixassem definido que deixarão de trabalhar com a reconhecida marca portuguesa.Depois das críticas, Miguel Milhão utilizou o podcast interno da marca "Conversas do Kara*****" para esclarecer a sua posição."A Prozis não precisa de Portugal", diz o fundador da marca referindo que esta é uma marca internacional. "Não se iludam", acrescenta.O empresário escreveu nas redes sociais que "os bebés voltaram a ganhar os direitos nos EUA" e que a "natureza está a curar-se", na sequência da decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos.