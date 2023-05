«A treta do teletrabalho»: Elon Musk dispara contra prática "moralmente errada"

Elon Musk deu uma entrevista em que criticou "a treta do teletrabalho". Ao canal CNBC, o fundador da Tesla e SpaceX e dono do Twitter revelou o que o levou a acabar com a prática nas suas empresas."Sou um grande crente em como as pessoas são mais produtivas quando estão em pessoa [no local de emprego]. Toda a noção de trabalhar a partir de casa é um bocado como a falsa frase de Maria Antonieta, 'se não têm pão, que comam brioche'. É do género, a sério? Vais trabalhar de casa, e vais fazer todas as outras pessoas, que fizeram o teu carro, trabalhar na fábrica (...), as pessoas que arranjam a tua casa, não podem trabalhar de casa, mas tu podes? Parece moralmente correcto? É horrível", argumentou.O também CEO do Twitter até 23 de junho considerou ainda que "as pessoas deviam descer da sua alta moral com a treta do teletrabalho": "Estão a pedir a todos os outros que não trabalhem de casa quando eles o fazem."Elon Musk foi mais longe: "A classe do computador está a viver fora de contacto com a realidade". Ao jornalista Matt Rosoff, frisou mesmo que "não é só uma questão de produtividade, penso que está moralmente errado".Musk diz que não espera que os funcionários façam os mesmos horários que ele, mas sublinhou que trabalha sete dias por semana e há só dois ou três dias por ano em que o faz.Em junho de 2022, Elon Musk baniu o teletrabalho na Tesla, indicando aos seus funcionários que perderiam o emprego caso recusassem voltar. Exige pelo menos 40 horas no escritório por semana. Aplicou a mesma ideia no Twitter."Se querem trabalhar na Tesla, se querem trabalhar na SpaceX, se querem trabalhar no Twitter - têm que vir ao escritório todos os dias", concluiu.Sobre ataques a George Soros: "Eu direi o que quero"Na mesma entrevista, o CEO do Twitter referiu-se aos tweets escritos sobre o bilionário George Soros, em que o comparou ao vilão da saga X-Men Magneto - que na história, como Soros, é um sobrevivente do Holocausto. Perante a resposta de um internauta que defendeu Soros dizendo que este tinha boas intenções, Musk respondeu: "Assumes que são boas intenções. Não são. Ele quer erodir o próprio tecido da civilização. Soros odeia a Humanidade."Confrontado na entrevista com os tweets, respondeu: "Eu direi o que quero, e se a consequência é perder dinheiro, que seja."O Soros Fund Management vendeu recentemente as ações que tinha da Tesla e da Rivian Automotive. O bilionário é alvo, com frequência, de teorias da conspiração antissemitas.