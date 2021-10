Abdulrazak Gurnah ganhou o prémio Nobel da Literatura 2021. O escritor nasceu na Tanzânia, mas vive no Reino Unido e escreve em inglês.





Gurnah nasceu na ilha de Zanzibar, tendo chegado ao Reino Unido como refugiado no final da década de 60. Abdulrazak Gurnah tem 73 anos e tem apenas uma obra traduzida em Portugal - Junto ao Mar, editada em 2003 pela Difel.Em 2020 o Nobel foi entregue a Louise Glück, poetisa norte-americana que viu a sua obra publicada em Portugal pela Relógio d'Água ao longo dos últimos 12 meses. Glück recebeu o Nobel pela sua "voz poética inigualável que transforma uma existência individual num tema universal através de uma beleza austera".Apenas um autor de língua portuguesa venceu o Nobel: José Saramago. Este ano Mia Couto, o escritor moçambicano, estava entre os 20 favoritos, de acordo com as casas de apostas mais conceituadas.