Abramovich escondeu milhões em offshores antes da invasão da Ucrânia

Roman Abramovich, considerado o português mais rico do mundo, escondeu 760 milhões de libras (864 milhões de euros) em offshores logo a seguir à invasão russa da Ucrânia. Segundo o jornal 'Público', o movimento deu-se antes de o bilionário ter sido sancionado pelo governo do Reino Unido e a ocultação foi confirmada através de uma circular do Ministério dos Negócios Estrangeiros.Roman Abramovich nasceu na Rússia e é português desde abril de 2021, através da naturalização por ser descendente de judeus sefarditas. Porém, o processo de naturalização está a ser investigado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), sem resultados até ao momento.O processo foi rápido e, de acordo com o jornal, Roman Abramovich recebeu o passaporte em setembro de 2021, depois de ter recebido o cartão de cidadão.