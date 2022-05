Casa de Abramovich no Algarve não paga IMI

A moradia de luxo que Portugal congelou a Roman Abramovich na Quinta do Lago, no Algarve, já está terminada, mas o imóvel continua registado no Fisco como ‘terreno para construção’. Sediada no Delaware, nos Estados Unidos, a offshore proprietária da casa, que será controlada por Abramovich, não terá comunicado ainda ao Fisco a conclusão da obra, escreve o Correio da Manhã . Enquanto o imóvel não for inscrito como prédio urbano, Abramovich pagará IMI e Adicional do IMI (AIMI) por um terreno para construção e não por uma moradia luxuosa. Abramovich é próximo de Putin e foi colocado pela União Europeia na lista de sanções aplicadas aos oligarcas russos, devido à invasão da Ucrânia.