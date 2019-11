Absolvidos os agentes da PSP acusados de agredir um adepto do Boavista

Onze agentes da PSP, acusados de agredir um adepto do Boavista em 2014, foram absolvidos esta quinta-feira.

Nas alegações finais do caso das agressões a um adepto do Boavista, junto ao Estádio D. Afonso Henriques, em outubro de 2014, o Ministério Público (MP) pediu pena de prisão efetiva para os onze agentes da equipa 42 do Corpo de Intervenção da PSP do Porto, que, no âmbito deste processo, se sentaram no banco dos réus.

As agressões ocorreram minutos antes de um jogo entre o Vitória e o Boavista e a vítima das agressões, um homem na altura com 35 anos, sofreu diversas escoriações e ficou cego de um olho.



Autor: Correio da Manhã