Acidente de viação com equipa de voleibol no Brasil causa 17 feridos

A imprensa brasileira relata que a equipa de sub-16 de voleibol feminino da Associação Voleibol Saudades, de Santa Catarina, sofreu um acidente de viação, do qual resultaram 17 feridos, um deles em estado grave.A equipa viajava para Lages quando o autocarro se envolveu num acidente com um camião, que teria perdido os travões, colidindo com a traseira do veículo que transportava as jogadoras. O autocarro acabou por cair numa ravina.A vítima em estado grave foi transportada de helicóptero para o hospital.