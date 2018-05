Continuar a ler

"Foi um momento importante de concertação e autorregulação, sobretudo em defesa dos profissionais que andam no terreno, mas que, agora, infelizmente, cessou", afirma Carlos Rodrigues, diretor executivo do CM e da CMTV.



Paulo Dentinho, diretor de informação da RTP, defende que os canais devem "recuperar este acordo, porque com ele não ganha só o jornalismo, mas também o País".



Chegou ao fim o acordo entre RTP, SIC, TVI epara evitar excessos de discurso no futebol.Tudo porque, no sábado, a SIC Notícias decidiu emitir a totalidade do discurso de Bruno de Carvalho (mais de duas horas), quando os outros canais optaram por cortar a emissão e apenas regressar quando fossem permitidas perguntas.