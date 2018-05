A Porsche continua os testes do Mission E, o primeiro modelo totalmente eléctrico da sua história, e depois de o entregar ao antigo piloto de F1 Mark Webber, convidou Adam Levine, vocalista dos Maroon 5, a dar uma "voltinha"!

Adam Levine chegou ao Porsche Experience Center, em Los Angeles (EUA), ao volante do seu Porsche 356 Speedster de 1958, carro que o cantor tem desde 2008, mas rapidamente o deixou para se sentar ao volante do eléctrico Mission E, ainda sob a forma de um protótipo.

O Mission E parece cada vez mais perto da versão de produção e parece ter impressionado o anto californiano, que é um adepto confesso de automóveis e de velocidade. Além deste 356 Speedster tem na sua colecção "máquinas" como um Ferrari 365 GTC, um Porsche 911 Turbo, um Porsche 911 Carrera RS, um Mercedes 300 SL e um Ferrari California T.

Depois desta experiência eléctrica Adam Levine ainda teve tempo para acelerar ao volante de um Porsche Cayenne S, juntamente com o comediante James Corden, para o mais recente episódio do popular "Carpool Karaoke" (vídeo abaixo).

Recorde-se a Porsche quer ter o Mission E à venda antes do final da década e promete preços ao nível do Porsche Panamera, que no nosso país começa nos 110 mil euros. Este Mission E estará disponível nas versões S e GTS e mais tarde contará com uma variante Cross Turismo.

Dois motores eléctricos vão garantir uma potência equivalente a 600 cv, número necessário para o levar dos 0 aos 100 km/h em 3,5 segundos. A autonomia deverá rondar os 500 quilómetros e terá um sistema de condução autónoma de nível 4.

Mas apesar de toda a tecnologia presente neste Mission E, Oliver Blume, CEO da Porsche, sempre pediu aos seus engenheiros que uma das prioridades para este modelo é que fosse divertido de conduzir… e Adam Levine já o confirmou: "o problema com carros eléctricos é que por vezes eles não têm alma nem um coração a bater, mas este tem. Este carro conecta-te com a estrada e com a condução. É um Porsche…", atirou!



Autor: Aquela Máquina