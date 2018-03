Continuar a ler

A vítima, de 41 anos, pertencia à claque da Fiorentina 'O Club Settebello', era adepto do Sporting e morreu após um atropelamento e fuga junto ao Estádio da Luz, na sequência de confrontos ocorridos na madrugada de 22 de abril, horas antes de um jogo entre o Sporting e o Benfica, da 30.ª jornada da I Liga.



Segundo a acusação do Ministério Público, nessa madrugada um grupo de adeptos do Benfica dirigiu-se às imediações do Estádio de Alvalade e efetuou o lançamento de um foguete luminoso de cor vermelha na direção do topo Sul do estádio.



"Depois do lançamento desse foguete luminoso, os adeptos benfiquistas, querendo impedir uma expectável reação dos adeptos sportinguistas junto ao seu próprio estádio, prepararam-se para os manter afastados do Estádio da Luz, se necessário com recurso à violência", referia a acusação.



Recorde-se que 22 pessoas foram constituídas arguidas neste processo, mas Luís Miguel Pina foi o que ficou com a medida de coação mais gravosa: a prisão preventiva. Ficou indiciado de um crime de homicídio qualificado na forma consumada, de quatro crimes de homicídio qualificado na forma tentada e de omissão de auxílio.

O adepto do Benfica suspeito de ter atropelado o mortalmente o italiano, Marco Ficini, adepto do Sporting, no ano passado, junto ao Estádio da Luz, vai ser libertado, revela a RTP. Luís Miguel Pina, com ligações aos No Name Boys, estava detido preventivamente.Segundo revela o, a libertação deve-se ao facto de o processo ainda não ter chegado à fase do debate instrutório, mais de 10 meses depois da detenção.