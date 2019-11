Adepto do Wolverhampton mostra ferimentos após confrontos com belgas do St. Liège no Porto

Adeptos de Wolverhampton e Standard Liège provocam distúrbios no Porto Adeptos de Wolverhampton e Standard Liège provocam distúrbios no Porto

Dois grupos de adeptos do Wolverhampton e do Standard Liège envolveram-se em violentos confrontos na madrugada de quarta-feira, na rua José Falcão, cidade do Porto.Um adepto do Wolverhampton partilhou nas redes sociais uma fotografia onde mostra os ferimentos sofridos durante os confrontos.Ao que o Correio da Manhã apurou, uma adepta belga, do Standard Liège, teve de ser hospitalizada na sequência dos distúrbios.Recorde-se que os adeptos do Wolverhampton e do Standard Liège estão em Portugal para apoiar as suas equipas frente a Sp. Braga e V. Guimarães, respetivamente, mas, para alguns deles, a primeira prioridade foi envolverem-se em confrontos, na cidade do Porto. Tudo começou durante a madrugada e prolongou-se durante todo o dia de ontem, primeiro na Rua José Falcão, mais tarde na zona da Ribeira e depois um pouco por toda a Baixa.De acordo com os vídeos publicados nas redes sociais e testemunhos diversos, a confusão começou por se gerar na rua e depois alastrou-se à entrada do Adega Sports Bar, na Baixa portuense, que serviu de zona de abrigo para os adeptos ingleses. A confusão terá acabado apenas com uma adepta belga hospitalizada, mas deixou marcas em vários estabelecimentos, com vidros partidos.Para os dois jogos que hoje se realizam no Minho, a PSP montou um forte contingente policial, contando com a ajuda de agentes oriundos de Inglaterra e Bélgica, mas que pelos vistos não teve em conta a elevada concentração de hooligans internacionais na cidade do Porto. Ao início da noite de ontem começaram a surgir vídeos com novos confrontos, para além de informações sobre estabelecimentos destruídos e montras em cacos em vários locais da Baixa, apenas com a Polícia Municipal a tentar serenar os ânimos. Já depois de um grupo de seguranças e cidadãos locais ter respondido na mesma moeda aos desordeiros é que, já ao final da noite, o Corpo de Intervenção apareceu em massa e usou da força tendo, segundo a imprensa inglesa, chegado mesmo a disparar balas de borracha.De acordo com o comunicado emitido ontem pelo comando distrital da PSP de Braga, os jogos de hoje são considerados de "risco elevado", o que vai mobilizar um grande número de agentes, mas não especificado pela PSP.