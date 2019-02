Adepto turco do Galatasaray detido por agredir agente da PSP

Elementos da PSP detiveram esta quarta-feira pelas 17h10 um adepto do Galatasaray após uma abordagem a 17 apoiantes do clube por estarem a causar incidentes junto à entrada do Hotel Marriott, na Avenida dos Combatentes, em Lisboa, local onde se encontra hospedada a equipa de futebol.





De acordo com a polícia de segurança pública, este grupo de adeptos foram hostis para com os elementos policiais.Houve a necessidade de reforçar o Policiamento nesta área, tendo sido efetuada a detenção de um adepto turco, do sexo masculino, 28 anos de idade por agressão a um elemento da força de segurança, o qual não careceu de condução a unidade hospitalar.