Adidas vai vender os Yeezy de Kanye West e doar os lucros

A Adidas pretende vender o stock ainda existente de Yeezy, feitos em colaboração com Kanye West, e doar os lucros a instituições de caridade. A informação foi avançada pelo presidente executivo da empresa alemã, Bjorn Gulden, aos acionistas esta quinta-feira.A Adidas cortou relações com Kanye West, que mudou o seu nome artístico para Ye, no final do ano passado depois de uma série de comentários antissemitas. O artista e a marca desenvolveram o modelo Yeezy desde 2013, que se tornou uma das mais bem-sucedidas e chegou a gerar cerca de 10% da receita anual da empresa. Leia a notícia na íntegra na Sábado