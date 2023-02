Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Advogado do ex-presidente do Sporting preso por insultar GNR Miguel A. Fonseca, defensor de Bruno de Carvalho, chamou a militar 'suíno', 'gayola' e 'diretor do Departamento do Lápis Azul'





• Foto: Mariline Alves