Um avião ultraleve colidiu com um prédio de apartamentos e fez pelo menos três mortos este sábado na zona da Renânia do Norte-Vestfália, na Alemanha. Uma criança ficou ferida sem gravidade.





De acordo com a corporação de bombeiros, citada pelo jornal alemão Bild, duas das vítimas mortais encontravam-se na aeronave.O ultraleve embateu no telhado da casa, incendiando-se de seguida.Segundo o mesmo jornal, a aeronave descolou do aeródromo de Marl e fez escala no aeródromo de Wesel.