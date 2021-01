Afluência às urnas até às 16 horas foi de 35,44% dos eleitores inscritos

Os dados divulgados pela secretaria-geral do ministério da Administração Interna, com a afluência às urnas até às 16h00, mostram que nas primeiras oito horas votaram 35,44% dos eleitores recenseados, o que indica uma afluência às urnas inferior ao observado nas últimas eleições.





Nas Presidenciais de 2016, no mesmo período, tinham votado 37,69% dos eleitores. E nas Presidenciais de 2011 (quando foi atingido um recorde de abstenção) apenas 35,16%.Assim, ao contrário do que indicavam os dados até às 12h00, a pandemia está a provocar um aumento da abstenção dos portugueses.Contudo, há cinco anos não tinha ainda ocorrido o recenseamento automático dos emigrantes, que engrossou em 1.208.536 o número de eleitores habilitados a votar nestas eleições, comparativamente com as Presidenciais de 2016.Tendo em conta que estão recenseados mais de 10,8 milhões de portugueses, nas primeiras oito horas do dia votaram mais de 3,85 milhões de portugueses. No mesmo período do sufrágio de 2016 tinham votado 3,67 milhões de portugueses.Os dados da afluência às urnas até às 12h00 mostravam uma descida a abstenção. Nas primeiras quatro horas votaram 17,07% dos eleitores recenseados, acima dos 15,82% de há cinco anos.Nas eleições de 2016 a abstenção ficou em 51,17%. O nível máximo ocorreu nas eleições que elegeram Cavaco Silva para um segundo mandato em 2011 (53,48%).