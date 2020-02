Agora é de vez: descida do IVA da luz chumbada

A descida do IVA da luz acabou de ser chumbada com os votos contra do PS, CDS e PAN, esta quinta-feira, 6 de fevereiro, o último dia da discussão do Orçamento do Estado para 2020, na Assembleia da República.





As propostas do PCP e do BE que foram a votos (o PSD retirou a sua) para baixar o IVA da luz para 6% e 13%, respetivamente, contaram com os votos contra do PS, PAN e CDS. Cecília Meireles, deputada centrista, já tinha anunciado antes da votação a abstenção na proposta do PSD, sem se referir à dos comunistas e bloquistas. Mas a decisão do CDS estava tomada: votariam hoje como votaram ontem, ou seja, contra as propostas do PCP e do Bloco, por não terem sustentabilidade financeira.Assim sendo, mesmo com o PSD – que anunciou o voto favorável às duas propostas prometendo depois votar as suas contrapartidas –, BE, PCP, Verdes, IL e Chega votaram vencidos.Chegado o momento das votações, o Parlamento, contra a vontade do PSD, decidiu inverter a ordem da votação dos pontos, de modo a colocar as contrapartidas primeiro. Esta alteração deixou os social-democratas numa posição ainda mais difícil, pois foram forçados a votar as propostas de descida do IVA já sabendo que as contrapartidas tinham sido chumbadas. Por isso mesmo, o PSD acabou por se abster na proposta do PCP. Mas mesmo que tivesse votado a favor, isso não seria suficiente para validar a medida, uma vez que o PS, CDS e PAN juntos têm mais votos.Assim, pelas 11h50 desta manhã, e depois de ter marcado toda a discussão do Orçamento do Estado para este ano, a descida do IVA da luz foi chumbada. Ficou apenas a garantia, dada por Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, esta manhã, de que o Executivo continuará a trabalhar junto da Comissão Europeia para descer o IVA da luz em função dos níveis de consumo.