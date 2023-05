Alan e Costinha nas 2.ª Jornadas de Direito de Desporto na Universidade do Minho

As 2.ª Jornadas de Direito de Desporto, organizadas pela Associação Portuguesa de Direito Desportivo e pela Escola de Direito da Universidade do Minho vão receber, no Auditório Nobre, dezenas de oradores em cinco painéis ao longo do dia 25 de maio.O antigo avançado do Sp. Braga, Alan, o antigo internacional português Costinha, o jornalista desportivo Bruno Prata e o ex-árbitro internacional Duarte Gomes são alguns dos oradores presentes para debater e explicar várias questões dentro do direito desportivo, abordando temas como a regulação da atividade desportiva, arbitragem no futebol, futebol feminino e até a inteligência artificial.