A casa real do Mónaco emitiu um comunicado em que confirma que o príncipe Alberto está infetado com o coronavírus. "Sua Alteza Real, o príncipe Alberto II do Mónaco, que havia feito o teste no início da semana, deu positivo", lê-se. A instituição acrescenta que o estado de saúde do príncipe "não é motivo de preocupação".





Alberto, de 62 anos, testá a ser assistido por um médico pessoal, além do apoio do Centro Hospitalar Princesa Grace. A doença não o tem impedido de continuar a trabalhar a partir do palácio. O chefe de Estado do Mónaco apela ao seu povo a "respeitar as medidas de contenção e limitar os contactos sociais".