Alegações finais no processo ‘E-toupeira’

O julgamento do caso ‘E-toupeira’, que tem como principal arguido o antigo assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, continua hoje, naquela que deve ser a última sessão antes da leitura da sentença. De manhã, são ouvidos peritos; a tarde fica reservada para as alegações finais. O julgamento começou a 29 de setembro de 2021 e no banco dos réus estão ainda os funcionários judiciais Júlio Loureiro e José Silva.