'Aleluia' cortou a pulseira eletrónica: arguido foi avistado num Audi A4 a gritar para amigos

Elton Camará, mais conhecido por 'Aleluia', encontra-se a monte. O antigo dirigente da claque Juventude Leonina que participou no ataque à Academia a 15 de maio de 2018 cortou a pulseira eletrónica que o obrigava a permanecer em casa fruto das medidas de coação que lhe foram aplicadas.De acordo com o ' Correio da Manhã' , o arguido foi avistado num Audi A4 de cor escura na passada terça-feira, no bairro de Marvila, onde gritou a alguns amigos que tinha saído para "ir jantar fora".Recorde-se que Elton Camará é um dos 44 acusados da invasão a Alcochete que terá de responder pelas suspeitas do crime de terrorismo, ameaça agravada, sequestro e ofensa à integridade física qualificada.O membro da claque leonina foi um elementos que não entrou nas instalações encapuzado e, no final, até ficou largos minutos a conversar com funcionários do Sporting, antes de sair no BMW conduzido por Nuno Torres.