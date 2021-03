Alemanha acelera e planeia 10 milhões de vacinações por semana

A Alemanha vai passar a vacinar 10 milhões de pessoas por semana contra a covid-19, já a partir do fim de março, anunciou o ministro das finanças, Olaf Scholz.





A intensificação das inoculações irá ter lugar nos meses de abril, maio e junho, de acordo com o ministro, que falava para a televisão ZDF numa entrevista, este domingo, agora citada pela Bloomberg.





Esta mudança de plano permite uma aceleração relevante, já que a Alemanha administrou um total de 7,33 milhões de doses desde que o programa de vacinação começou, isto é, ao longo das últimas dez semanas.





Até agora, o governo de Angela Merkel tem sido criticado pelo ritmo a que tem avançado com a vacinação, que resulta, para já, em 8,8 pessoas vacinadas por cada 100, estima o "termómetro" da Bloomberg. Este número compara negativamente com as mais de 27 doses que estão a ser administradas nos Estados Unidos para o mesmo universo, e as 35 doses que se verificam no Reino Unido.





Em Portugal, no final da semana passada já haviam sido aplicadas 1 milhão de doses de vacina, sendo que a maioria coube a cidadãos com mais de 80 anos. O ritmo médio semanal abrandou, contudo, ligeiramente. Portugal é agora o oitavo país da União Europeia com mais doses administradas, e o décimo quarto se considerados os Estados-membros com mais vacinas completas.