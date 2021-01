Alemanha descobre mais uma variante da Covid-19

A Alemanha torna-se o mais recente país a descobrir uma mutação do vírus da covid-19. Esta foi detetada num grupo de 35 pacientes hospitalizados na região da Bavaria.

Foi no hospital de Garmisch-Partenkirchen, no sudeste da Alemanha, que foram detetados os primeiros casos desta nova variante, que afetou 35 dos 73 novos pacientes recebidos por este hospital.

Amostras do vírus estão agora a ser examinadas no laboratório da universidade Charité, em Berlim. Já há pelo menos a confirmação, da parte de fonte oficial do ministério da saúde alemão, de que esta nova estirpe difere daquela encontrada no Reino Unido ou na África do Sul.

Um responsável do hospital onde foi detetada a nova variante, Clemens Stockklausner, afirmou numa conferência de imprensa esta segunda-feira, que ainda não se sabe se a mutação faz com que o vírus seja mais transmissível – como é o caso das estirpes descobertas no Reino Unido e África do Sul. Também não é certo se será mais mortífera.

"De momento encontrámos um pequeno ponto de mutação… e não é absolutamente claro se será de relevância clínica", informou Stockklausner, citado pela CNBC.