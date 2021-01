Alemanha prolonga confinamento até final de janeiro e agrava restrições

O Governo alemão determinou o prolongamento do confinamento no país até ao final deste mês e decidiu também agravar as medidas restritivas, nomeadamente a mobilidade das pessoas nas áreas com níveis de infeção mais elevados.

A decisão ainda não é oficial, mas de acordo com a Bloomberg a decisão já está tomada por parte do Governo e dos líderes dos estados federados.

As viagens não essenciais para quem reside em zonas com mais de 200 casos por 100 mil habitantes fica limitada a 15 quilómetros. Os encontros sociais ficam limitados a apenas uma pessoa fora do agregado familiar, sendo que a partir de agora as crianças também estão incluídas nas regras.

O governo alemão já tinha endurecido as regras em meados do mês passado, que vigoravam até 10 de janeiro. Agora mantêm-se encerrado todo o comércio não-essencial. Restaurantes, bares, museus, teatros e todas as instalações desportivas, encerrados desde novembro, mantêm-se fechados.

O agravamento das restrições surge numa altura em que o nível de infeções está a aumentar na maior economia europeia e a vacinação da população avança a passo lento.

Também a Inglaterra entrou num novo período de confinamento de seis semanas, confiando que neste espaço de tempo já terá uma parte relevante da população vacinada, para nessa altura aliviar as restrições.

Nas últimas 24 horas a Alemanha registou 944 mortes e 11.897 novas infeções pelo novo coronavírus, segundo o Instituto Robert Koch (RKI) de virologia. O número máximo de óbitos no país foi atingido no passado dia 30 de dezembro, com 1.129 mortes, e o número máximo de infeções foi registado a 18 de dezembro, com 33.777 casos.

Os estados federados com maior incidência semanal são Saxónia e Turíngia, ambas na região leste do país, com 298,7 e 241,8 casos por 100.000 habitantes, respetivamente. A menor incidência regista-se em Schleswig-Holstein, com 77,1/100.000 habitantes.

A meta das restrições atuais que se aplicam na Alemanha passa por reduzir a incidência semanal para 50 infeções por 100 mil habitantes. A incidência semanal está atualmente em 134,7 infeções por 100.000 habitantes.

Desde o início da pandemia, foram confirmadas na Alemanha 1.787.410 infeções pelo novo coronavírus e 35.518 pessoas morreram de causas relacionadas com a covid-19. Os dados das autoridades alemãs mostram que 1.424.700 pessoas recuperaram.