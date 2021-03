Alemanha retira várias zonas de Portugal e Espanha da lista de risco

O Instituto Robert Koch informou esta sexta-feira que a Alemanha retirou algumas zonas de Portugal e de Espanha da lista de zonas de risco no que toca à covid-19.





É já a partir do próximo domingo que as zonas em questão serão removidas da lista. No caso de Portugal, está em causa o Alentejo, o centro, o norte e os Açores, escreve a agência Reuters.Em Espanha, ficam libertas do rótulo de zonas de risco as ilhas baleares, Castilha La Macncha, Valência e Extremadura.Na prática, a remoção da lista de zonas de risco pandémico significa que os viajantes que abandonem estes territórios e se dirijam à Alemanha já não serão obrigados a manter-se em quarentena na chegada ao país da Europa central.