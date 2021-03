As autoridades da Nova Zelândia emitiram um alerta de tsunami depois de um sismo de 7.3 na escala de Richter ter abalado esta quinta-feira a Ilha do Norte. O sismo, com uma profundidade de 81 quilómetros, foi registado em Gisborne.





A Autoridade Nacional de Emergência do país pediu já à população que sentiu o sismo que se desloque para zonas mais altas e longe da costa marítima.