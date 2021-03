Alexandra Lencastre perdeu 18 quilos devido à Covid-19: «Foi assustador»

Alexandra Lencastre está a recuperar da Covid-19 e, esta segunda-feira, falou sobre a doença que enfrentou em fevereiro, em entrevista a Júlia Pinheiro, na SIC.





"Senti que era uma coisa diferente, que não era uma gripe normal. O meu corpo estava a pedir cama, precisava de estar no escuro e enrolado num edredom que me aquecesse, sentia imenso frio...", relatou a atriz. "Sentia-me exausta. Houve uma altura que não conseguia encher um copo de água, não tinha força". Alexandra Lencastre ficou internada no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, durante 15 dias. Nesse tempo perdeu 18 quilos