Alexandra Reis discorda do parecer da IGF mas aceita devolver indemnização à TAP

A antiga gestora da TAP, Alexandra Reis, mostrou o desacordo com o relatório do IGF, mas assume que vai devolver o dinheiro.

"Não quero ter um euro sobre o qual recaia a mínima suspeita", disse em comunicado Alexandra Reis.

O relatório divulgado pelo IGF assume que Alexandra Reis terá de devolver à TAP 450 mil euros, dos 500 mil recebidos.

"Aceitei sair de uma empresa, à qual me entreguei com todo o meu compromisso e dedicação na defesa dos seus interesses, num dos momentos mais dificeis da sua existência, em total boa-fé, e, embora discorde do Parecer da IGF por minha vontade própria devolverei o que indica a IGF, lamentando os ataques de caráter de que fui alvo nos últimos meses."