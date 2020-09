Alexei Navalny já acordou do coma

O opositor de Putin Alexei Navalny saiu do coma induzido em que estava após ter sido alegadamente envenenado em finais de agosto.

De acordo com a BBC, a situação do doente tem melhorado, citando fonte do hospital de Berlim onde o russo está internado.

Navalny já reage a alguns estímulos, ainda que seja cedo para perceber o impacto que o envenenamento poderá ter a longo prazo.



Resultados de testes a Navalny feitos em laboratório militar alemão revelam que o opositor político do presidente foi envenenado com o agente neurotóxico Novichok.



Na segunda-feira, o hospital Charité em Berlim escreveu no Twitter que Navalny tinha sido retirado da ventilação mecânica.