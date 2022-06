Amber Heard condenada a pagar 14 milhões de euros a Johnny Depp

O júri do Supremo Tribunal, reunido em Fairfax, no estado norte-americano de Virgínia, chegou a uma decisão sobre o caso de difamação interposto por Johnny Depp contra a sua ex-mulher Amber Heard. O júri anunciou o veredicto e decidiu a favor de Johnny Depp.Segundo a leitura do veredicto, o júri considerou que, relativamente aos artigos publicados por Amber Heard em alguns meios de comunicação, Depp conseguiu provar difamação, "provou que foi Amber Heard", que era "falso" o que foi publicado, que os artigos tinham "implicações difamatórias", e que ficou "provado que Amber heard atuou com malícia".O júri decidiu que Amber Heard terá que pagar 15 milhões de dólares (14 milhões de euros) ao ex-marido, enquanto este também foi condenado a uma indemnização de 2 milhões de dólares (1,9 milhões de euros), também por difamação à atriz com quem esteve casado.