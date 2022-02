Anatomia de um ditador: o que dizem as expressões faciais de um líder autoritário

Quando Vladimir Putin, presidente da Rússia, discursou perante Moscovo (o mundo) no último dia 21 de fevereiro, os analistas profissionais e psicólogos ficaram preocupados. E com razão. Segundo estes especialistas, as expressões faciais do líder russo quase que faziam adivinhar os acontecimentos que os cidadãos ucranianos estão a viver desde a madrugada da última quinta-feira, quando as tropas russas invadiram a Ucrânia. "Vladimir Putin não sorri muito. Há convergência na análise psicológica jornalística de Putin como paranóico, zangado e irracional", explicam Raj Persaud e Peter Bruggen, ambos psiquiatras, num artigo para o respeitado site Psychology Today.