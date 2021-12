André Santos de luto

André Santos, jogador do Grasshopper, está de luto. O médio de 32 anos revelou que o avô morreu e deixou-lhe uma mensagem de homenagem nas redes sociais: “Neste Natal, o céu ficou com mais uma grande estrela para me iluminar. Foram 91 anos a viver a vida com muita força e saúde. Sempre foste um exemplo para os teus filhos, netos e bisnetos, que vão ter sempre muito orgulho em ti. Olha por nós e descansa em paz junto da avó.” André Santos deixou ainda votos de um santo Natal neste momento difícil.